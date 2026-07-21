Українські військові уразили винищувач МіГ-29 і комплекс ППО на аеродромі в Курській області

У Курській області Росії українські військові завдали ударів по аеродрому “Халіно”. Уражено винищувач та комплекс ППО.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Операцію реалізували військові 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки “Чорний ліс”. Унаслідок удару уражено винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”.

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За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 21 липня, загальні бойові втрати Росії у літаках з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 438 одиниць.

Таким чином, кількість знищених російських літаків вже дорівнює 439 одиницям.

Також, за даними Генштабу, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 354 гелікоптери.