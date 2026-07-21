Понад 1300 військових і 1865 дронів: Генштаб назвав добові втрати РФ

За минулу добу російська армія втратила близько 1370 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 431 900 осіб, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських військ із 24 лютого 2022 року до 21 липня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 431 900 військовослужбовців, 12 161 танк, 24 978 бойових броньованих машин, 46 435 артилерійських систем, 1955 реактивних систем залпового вогню та 1513 засобів протиповітряної оборони.

Також російська армія втратила 438 літаків, 354 гелікоптери, 1970 наземних робототехнічних комплексів, 420 290 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4933 крилаті ракети, 34 кораблі та катери, два підводні човни, 123 347 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також 4441 одиницю спеціальної техніки.

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За останню добу втрати РФ склали близько 1370 військових, три танки, сім бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, дві РСЗВ, два засоби ППО, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 1865 безпілотників, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і вісім одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.