        Суспільство

        ЕКСКЛЮЗИВПовернути Федорова і замінити Сирського: в Україні п’ятий день тривають акції протесту (фоторепортаж)

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 20:35
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        Протестувальники у Києві 20 липня / Фото: Єлизавета Давиденко/"Головне в Україні"
        Протестувальники у Києві 20 липня / Фото: Єлизавета Давиденко/"Головне в Україні"

        У Києві та кількох регіонах України п’ятий день поспіль відбулися акції проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники також вимагають заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

        Про це повідомляє “Головне в Україні”.

        20 липня у Києві на площі Франка зібралися сотні киян. Станом на 19:30 люди продовжують прибувати. На початку мітингу учасники виконали Гімн України. Люди вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Протестувальники скандували: “Федоров – міністр, Драпатий – головком”.

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        За інформацією Суспільного, у Миколаєві до акції долучилися близько 80 учасників. Вони виступили проти рішення Володимира Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони та вимагали заміни Сирського.

        В Івано-Франківську мітинг відбувся біля адміністративної будівлі на вулиці Грушевського. Учасники скандували: “Ні репресіям військових”, “Сирський, геть” і “Влада — це народ”.

        У Львові учасники мирної акції вимагали повернути Федорова до Міністерства оборони, а також замінити головнокомандувача ЗСУ.

        Акція на підтримку Михайла Федорова у Києві / Фото: Єлизавета Давиденко/”Головне в Україні”

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