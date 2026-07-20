У Києві та кількох регіонах України п’ятий день поспіль відбулися акції проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники також вимагають заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє “Головне в Україні”.

20 липня у Києві на площі Франка зібралися сотні киян. Станом на 19:30 люди продовжують прибувати. На початку мітингу учасники виконали Гімн України. Люди вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Протестувальники скандували: “Федоров – міністр, Драпатий – головком”.

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За інформацією Суспільного, у Миколаєві до акції долучилися близько 80 учасників. Вони виступили проти рішення Володимира Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони та вимагали заміни Сирського.

В Івано-Франківську мітинг відбувся біля адміністративної будівлі на вулиці Грушевського. Учасники скандували: “Ні репресіям військових”, “Сирський, геть” і “Влада — це народ”.

У Львові учасники мирної акції вимагали повернути Федорова до Міністерства оборони, а також замінити головнокомандувача ЗСУ.