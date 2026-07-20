На Харківщині планують зобов’язати власників АЗС посилити захист заправок

У Харкові та області можуть запровадити обов’язковий захист автозаправних станцій коштом їхніх власників. Таке питання планують розглянути на засіданні ради оборони цього або наступного тижня.

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російські війська обрали АЗС однією з цілей. Власників і представників цього бізнесу вже неодноразово збирали для обговорення ситуації.

Реклама

Реклама

“Можливо, вже цього або наступного тижня на засіданні ради оборони розглядатимемо питання щодо обов’язкового захисту автозаправних станцій коштом самих власників”, — заявив Синєгубов.

Обласна влада готова надати необхідні технології для захисту заправок, оскільки має відповідний досвід.

Також змінили алгоритм роботи АЗС. Людей попереджають про небезпеку перебування на заправках під час повітряної тривоги, а деякі оператори в цей час припиняють відпускати пальне.

Синєгубов зазначив, що для Харківщини це складне питання, оскільки область постійно перебуває під ударами, а повітряні тривоги супроводжуються наявністю цілей у повітряному просторі.