Кількість постраждалих в Одесі зросла до шести: в ДСНС показали наслідки російського удару

Унаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. На території приватного підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.
Внаслідок атаки загорілася господарська техніка на території приватного підприємства. Також пошкоджено газову магістраль.
Вогнеборці працювали в надскладних умовах через високе пожежне навантаження та загрозу поширення вогню — йдеться в повідомленні.
До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 працівників ДСНС.