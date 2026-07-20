        Події

        Кількість постраждалих в Одесі зросла до шести: в ДСНС показали наслідки російського удару

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 17:22
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        Пожежа на місці удару РФ по Одесі 20 липня / Фото: ДСНС
        Пожежа на місці удару РФ по Одесі 20 липня / Фото: ДСНС

        Унаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. На території приватного підприємства спалахнула масштабна пожежа.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.

        Внаслідок атаки загорілася господарська техніка на території приватного підприємства. Також пошкоджено газову магістраль.

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        Вогнеборці працювали в надскладних умовах через високе пожежне навантаження та загрозу поширення вогню — йдеться в повідомленні.

        До ліквідації наслідків атаки залучили понад 80 працівників ДСНС.

        Наслідки удару РФ по Одесі 20 липня / Фото: ДСНС

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