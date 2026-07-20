Кількість постраждалих в Одесі зросла до шести: в ДСНС показали наслідки російського удару

Вогнеборці працювали в надскладних умовах через високе пожежне навантаження та загрозу поширення вогню — йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області .

Унаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. На території приватного підприємства спалахнула масштабна пожежа.