        Політика

        Фон дер Ляєн назвала чотири теми першої розмови з Корецьким

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 14:50
        читать на русском →
        Урсула фон дер Ляєн / Фото: Ursula von der Leyen, X
        Урсула фон дер Ляєн / Фото: Ursula von der Leyen, X

        Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з новим прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким. Вони обговорили вступ України до ЄС, виробництво оборонного обладнання, підготовку до зими та енергетичну інфраструктуру.

        Про це Урсула Фон дер Ляєн написала в мережі X.

        Очільниця ЄК заявила, що Євросоюз продовжить тісно співпрацювати з Україною щодо реформ, які сприятимуть просуванню процесу вступу до ЄС.

        Реклама
        Реклама

        За її словами, “дронова угода” має поєднати промислові можливості Євросоюзу з українськими розробками для швидкого та масштабного виробництва оборонного обладнання.

        Також сторони обговорили підготовку до зими та захист критичної енергетичної інфраструктури.

        “Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, включно з вашою роботою щодо вдосконалення управління в енергетичному секторі”, — написала фон дер Ляєн.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov