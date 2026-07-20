Фон дер Ляєн назвала чотири теми першої розмови з Корецьким

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з новим прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким. Вони обговорили вступ України до ЄС, виробництво оборонного обладнання, підготовку до зими та енергетичну інфраструктуру.

Про це Урсула Фон дер Ляєн написала в мережі X.

Очільниця ЄК заявила, що Євросоюз продовжить тісно співпрацювати з Україною щодо реформ, які сприятимуть просуванню процесу вступу до ЄС.

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За її словами, “дронова угода” має поєднати промислові можливості Євросоюзу з українськими розробками для швидкого та масштабного виробництва оборонного обладнання.

Також сторони обговорили підготовку до зими та захист критичної енергетичної інфраструктури.

“Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, включно з вашою роботою щодо вдосконалення управління в енергетичному секторі”, — написала фон дер Ляєн.