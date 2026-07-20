Розпродав військове майно, купив Lexus і грав в азартні ігри: на Одещині судитимуть начальника складу

На Одещині до суду передали справу 28-річного начальника складу одного з прикордонних загонів, якого обвинувачують у викраденні та розтраті військового майна на понад 6,2 млн гривень. Техніка була призначена для протиповітряної оборони Півдня України та протидії російським безпілотникам.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань і Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, з червня 2023 року до вересня 2025 року військовослужбовець, використовуючи службове становище та доступ до складу, незаконно заволодівав технікою інженерно-авіаційної служби.

Реклама

Реклама

Нестачу майна на загальну суму понад 6,2 млн гривень виявили під час інвентаризації.

Серед викраденого правоохоронці називають розвідувальні безпілотники, обладнання для протидії ворожим дронам, фотообладнання, наземні станції управління, ноутбук і зарядну станцію.

За версією слідства, частину техніки обвинувачений продавав за заниженими цінами цивільним особам, підприємцям і волонтерам, зокрема пересилаючи її через поштового оператора. Ноутбук він здав до ломбарду, а зарядною станцією користувався вдома.

У ДБР також заявили, що частину отриманих грошей чоловік програв в азартні ігри.

За даними прокуратури, у червні 2025 року за кошти від продажу викраденого майна він придбав автомобіль Lexus за 400 тис. гривень. Згодом, як стверджує слідство, чоловік продав машину удвічі дорожче, намагаючись легалізувати незаконно отримані доходи.

Військовослужбовця затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,4 млн гривень. Наразі він залишається під вартою та відсторонений від посади.

Під час досудового розслідування обвинувачений розпочав частково відшкодовувати завдані державі збитки.

Йому інкримінують викрадення військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, привласнення та розтрату ввіреного майна, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує до 15 років позбавлення волі.