Газобетон для будівництва будинку з перевагами на роки

Ще кілька років тому під час будівництва приватних будинків найчастіше вибирали між цеглою та керамоблоком. Сьогодні до цього списку впевнено додався газобетон. Його використовують для різних типів будівель: як невеликих дач, так і просторих котеджів або комерційних об’єктів. Причина полягає у тому, що цей матеріал поєднує характеристики, які дійсно мають значення під час будівництва.

Коли потрібні газобетонні блоки, багато забудовників віддають перевагу продукції виробника. Такий підхід дозволяє бути впевненим у походженні матеріалу, його якості та відповідності заявленим характеристикам. Продукція реалізується через мережу офіційних дилерів, яких можна знайти на карті на сайті виробника. Розглянемо детальніше, чому саме такий спосіб придбання є оптимальним.

Серед переваг не лише тепло

Коли говорять про газобетон, найчастіше згадують його теплоізоляційні властивості. Це справді одна з головних переваг, але далеко не єдина.

Наприклад, будівельники часто звертають увагу на геометрію блоків. Якщо вони рівні, кладка просувається швидше, а готові стіни не потребують значного вирівнювання. На перший погляд дрібниця, але саме з таких деталей складається економія часу та матеріалів.

Є й інший плюс – невелика вага. Через це навантаження на фундамент менше, ніж у випадку з багатьма традиційними стіновими матеріалами. А це вже може вплинути на загальну вартість будівництва.

Gazobeto від Ковальської: коли важлива стабільна якість

Для більшості забудовників має значення не тільки сам матеріал, а й те, хто його виробляє. Gazobeto від Ковальської виготовляє газобетон за технологією автоклавного твердіння. Це допомагає отримати стабільні характеристики блоків і точні розміри, завдяки яким із матеріалом комфортно працювати незалежно від масштабу проєкту.

Ще один важливий момент – широкий вибір блоків. Це дозволяє підібрати потрібний формат як для зовнішніх стін, так і для внутрішніх перегородок, не шукаючи продукцію різних виробників.

Матеріал, розрахований на довгу експлуатацію

Після завершення будівництва про характеристики газобетону зазвичай уже не думають. Натомість помічають інше: у будинку комфортно взимку й улітку, стіни не створюють зайвих проблем під час оздоблення, а сам матеріал не боїться грибка чи плісняви. У повсякденній експлуатації це проявляється так:

у приміщенні легше підтримувати комфортну температуру;

стіни довго зберігають свої властивості без складного догляду;

матеріал не підтримує горіння та не сприяє розвитку плісняви;

натуральні компоненти у складі роблять його безпечним для житлового будівництва.

Саме такі практичні переваги й стають помітними з часом. Саме тому газобетон залишається одним із найпоширеніших матеріалів у сучасному будівництві. А Gazobeto від Ковальської – це вибір тих, хто хоче отримати якісний матеріал від виробника та будувати без неприємних сюрпризів на різних етапах робіт.