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        Росіяни завдали удару по Павлограду: двоє загиблих і восьмеро поранених

        Сергій Бордовський
        20 Липня 2026 11:27
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        РФ атакувала Павлоград / Фото: Дніпропетровська ОВА
        РФ атакувала Павлоград / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Унаслідок російського удару по Павлограду загинули дві людини, ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих — однорічна дівчинка.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

        Чотирьох поранених госпіталізували у стані середньої тяжкості. Це чоловіки віком 56 і 38 років, а також жінки 87 та 48 років.

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        Інші постраждалі, зокрема однорічна дитина, проходять медичне обстеження.

        Унаслідок атаки в місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

        Інші подробиці удару та інформацію про масштаби руйнувань наразі не повідомляли.


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