Росіяни завдали удару по Павлограду: двоє загиблих і восьмеро поранених

Унаслідок російського удару по Павлограду загинули дві людини, ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих — однорічна дівчинка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Чотирьох поранених госпіталізували у стані середньої тяжкості. Це чоловіки віком 56 і 38 років, а також жінки 87 та 48 років.

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Інші постраждалі, зокрема однорічна дитина, проходять медичне обстеження.

Унаслідок атаки в місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

Інші подробиці удару та інформацію про масштаби руйнувань наразі не повідомляли.