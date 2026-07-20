Участь у державних закупівлях відкриває бізнесу доступ до контрактів на мільйони гривень. Проте навіть конкурентна ціна не гарантує успіху. Досить однієї помилки в документах, щоб замовник був змушений відхилити тендерну пропозицію.

Найчастіше причиною стають не складні юридичні нюанси, а звичайна неуважність під час підготовки документів або подання тендерної пропозиції через електронну систему закупівель.

Розглянемо сім найпоширеніших помилок, через які учасники державних закупівель втрачають можливість укласти договір, а також пояснимо, як їх уникнути.

Чому навіть хорошу тендерну пропозицію можуть відхилити

Будь-яка тендерна пропозиція оцінюється відповідно до вимог, визначених замовником у тендерній документації. Законодавство передбачає однаковий підхід до оцінки всіх учасників закупівлі, тому замовник не може проігнорувати навіть окремі невідповідності, якщо вони впливають на відповідність установленим вимогам.

На практиці значна частина випадків відхилення пов’язана не з ціною товару чи послуги, а з помилками в документах, технічній частині або недотриманням процедури участі у тендерах. Саме тому якісна підготовка тендерної пропозиції є не менш важливою, ніж формування конкурентної цінової пропозиції.

ТОП-7 помилок, через які відхиляють тендерні пропозиції

1. Подано не всі документи

Одна з найпоширеніших причин відхилення пропозиції — неповний пакет документів.

Учасники нерідко забувають додати окремі довідки, гарантійні листи, сертифікати або інші документи, які прямо вимагалися тендерною документацією. Іноді файл просто не завантажується або помилково прикріплюється інший документ.

Перед поданням тендерної пропозиції варто ще раз звірити перелік документів із вимогами замовника. Така проста перевірка допомагає уникнути однієї з найпоширеніших помилок під час участі у державних закупівлях.

2. Документи не підтверджують технічні характеристики

Замовник перевіряє не лише наявність документів, а й те, чи підтверджують вони відповідність товару або послуги встановленим вимогам. Якщо паспорт продукції, технічний опис чи сертифікат не містять необхідних характеристик або вони відрізняються від вимог закупівлі, пропозицію можуть відхилити.

Наприклад, якщо у технічній специфікації зазначено одну модель обладнання, а в сертифікаті відповідності — іншу, навіть така невідповідність може стати підставою для відхилення.

Тому недостатньо просто завантажити документи — необхідно переконатися, що вони підтверджують кожну вимогу технічної специфікації.

3. Помилки при підтвердженні локалізації товару

Останнім часом дедалі частіше зустрічаються помилки, пов’язані з підтвердженням локалізації товарів.

Поширена ситуація: у документах учасник зазначає назву товару, яка відрізняється від назви, внесеної до Реєстру локалізованих товарів. Навіть якщо йдеться про той самий товар, така невідповідність може викликати запитання під час перевірки.

Якщо закупівля передбачає вимогу щодо локалізації, варто уважно перевірити, щоб назва товару в усіх документах повністю відповідала запису в офіційному реєстрі.

4. Не використано можливість виправити невідповідності протягом 24 годин

У багатьох випадках законодавство дозволяє замовнику надати учаснику можливість усунути окремі невідповідності в документах.

Проте навіть після отримання такого повідомлення деякі компанії припускаються нових помилок: не помічають повідомлення, виправляють лише частину документів, завантажують неправильні файли або не вкладаються у встановлений строк.

Водночас варто пам’ятати, що не всі помилки можна виправити в межах цього механізму. Наприклад, окремі невідповідності технічній специфікації можуть бути підставою для відхилення без можливості їх усунення.

Якщо замовник надав можливість виправити документи, важливо уважно перевірити всі зауваження та усунути кожну зазначену невідповідність.

5. Документи суперечать один одному

Ще одна поширена проблема — різна інформація в документах однієї пропозиції.

Наприклад, у технічному описі зазначено одну модель товару, а в довідці — іншу. Або характеристики продукції відрізняються в різних документах. Такі суперечності можуть поставити під сумнів відповідність пропозиції вимогам закупівлі.

Перед поданням варто переглянути весь пакет документів як єдину систему та переконатися, що інформація в них є узгодженою.

6. Формальні помилки в оформленні документів

Не всі помилки пов’язані зі змістом документів. Інколи достатньо формальної неточності, щоб виникли проблеми під час розгляду пропозиції.

Найпоширеніші випадки:

не враховано термін дії документів;

відсутність кваліфікованого електронного підпису;

пошкоджені файли;

документи в неправильному форматі.

Такі недоліки легко усунути ще до подання пропозиції, якщо провести фінальну перевірку всіх матеріалів.

7. Тендерна документація прочитана не повністю

Багато компаній використовують документи з попередніх закупівель, сподіваючись, що вимоги не змінилися. Проте кожна процедура має свої особливості.

Замовник може встановити додаткові вимоги до підтвердження досвіду, технічних характеристик, способу оформлення документів або строків виконання договору. Якщо учасник закупівлі не звернув увагу на такі зміни, ризик відхилення пропозиції значно зростає.

Саме тому участь у тендері вимагає уважного ознайомлення з усією тендерною документацією, включаючи додатки, відповіді на запитання та роз’яснення замовника.

Як уникнути більшості помилок

Повністю виключити ризик помилок складно, але його можна суттєво зменшити. Для цього варто дотримуватися кількох простих правил:

уважно вивчайте тендерну документацію перед підготовкою пропозиції;

використовуйте чек-лист документів перед завантаженням;

після подання ще раз перегляньте всю тендерну пропозицію;

слідкуйте за сповіщенними в системі.

Підсумок

У більшості випадків відхилення тендерної пропозиції можна уникнути. Найчастіше причиною стають не складні вимоги законодавства, а технічні помилки, неуважність під час підготовки документів або невиконання вимог замовника.

Чим ретельніше учасник закупівлі перевіряє свою пропозицію перед поданням, тим вищими будуть його шанси успішно пройти кваліфікацію та отримати контракт.

Сьогодні уникнути багатьох технічних помилок допомагають електронні майданчики, які спрощують участь у державних закупівлях, забезпечують швидкий доступ до документів, повідомляють про важливі етапи процедури та допомагають ефективніше організувати роботу з тендерними пропозиціями.