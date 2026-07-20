Масована атака на Москву й область: горіли нафтобаза та складський комплекс

У ніч проти 20 липня Москва та Московська область зазнали масштабної атаки безпілотників. Після падіння дронів у кількох районах виникли пожежі.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на місцевих жителів, OSINT-аналіз оприлюднених кадрів та заяви російських посадовців.

Під час атаки у Московській області оголошували ракетну небезпеку. Мер Москви Сергій Собянін спочатку повідомив про 15 збитих безпілотників, а згодом заявив, що Москва та область нібито зазнали атаки понад 400 БпЛА.

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За його словами, більшість безпілотників нейтралізували на дальніх підступах, а 85 дронів нібито знищили на підльоті до російської столиці.

Пожежі у Подольську та Домодєдово

Жителі Подольська повідомляли про вибухи та кілька пожеж. ASTRA після аналізу відео й фотографій заявила, що в мікрорайоні Львовський горіла нафтобаза.

Місцеві жителі також повідомляли про проліт безпілотників поблизу логістичного центру Wildberries «Коледіно». Водночас підтверджень пожежі безпосередньо на складі станом на ранок не було.

У Домодєдово після атаки загорівся склад на території індустріального парку «Південні ворота». За даними ASTRA, це великий логістичний комплекс, частина приміщень якого вже введена в експлуатацію.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про наслідки атаки у Подольську, Домодєдово та Одинцовському міському окрузі.

За його словами, через падіння безпілотників пошкоджено кілька приватних будинків, автомобіль та об’єкти цивільної інфраструктури, а також виникли пожежі.

У Домодєдово одна людина дістала травми під час пожежі у приватному будинку. Ще один постраждалий перебував на трасі М-4, де дрон упав поруч з автомобілем.