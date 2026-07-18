“Кримський рубильник off”: Мадяр повідомив про удари по 83 енергооб’єктах

Сили безпілотних систем ЗСУ протягом останніх 72 годин уразили 12 енергетичних об’єктів у тимчасово окупованому Криму та на захоплених територіях України. Загалом із 1 до 18 липня в межах операції було атаковано 83 енерговузли.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, удари завдавалися в оперативній глибині противника в межах безстрокової операції СБС у Криму та на тимчасово окупованих територіях.

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Серед уражених за останні три доби об’єктів він назвав підстанцію 110 кВ «Коктебель» у Щебетовці та підстанцію 110 кВ «Керченська» у Керчі.

Також, за даними Бровді, було атаковано пункт перетоку електроенергії «Кубань — Крим» у Глазівці, підстанцію 220 кВ «Комиш-Бурун» у Керчі та підстанцію 220 кВ «Чорноморська» у Вулканівці.

На окупованій частині Донеччини СБС уразили підстанцію 220 кВ «Азовська» у Маріуполі та електропідстанцію в Ясинівці.

Ще кілька енергетичних об’єктів, за повідомленням командувача СБС, атакували на окупованій Луганщині — у Кадіївці, Солідарному, Гречишкиному та Комісарівці.

У Херсонській області було уражено електропідстанцію в Гаврилівці Другій.

До операції, за словами Бровді, залучалися підрозділи 1-го окремого центру СБС, 413-го окремого полку «Рейд», групи БАС «Фенікс», 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра», 20-ї окремої бригади «К-2» та батальйону Wormbusters.

Командувач СБС заявив, що операція проти енергетичних об’єктів на окупованих територіях триватиме.