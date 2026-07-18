У Львові чоловік отримав ушкодження під час конфлікту з військовими ТЦК: поліція відкрила провадження

Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначило службову перевірку через інцидент, який стався 17 липня під час заходів оповіщення. У мережі поширили відео, на якому зафіксоване можливе застосування фізичної сили до громадянина.

У ТЦК заявили, що наразі встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям причетних осіб.

За результатами перевірки мають ухвалити рішення відповідно до чинного законодавства. До її завершення у ТЦК закликали утриматися від передчасних висновків.

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За інформацією поліції Львівщини, конфлікт стався близько 16:40 на площі Галицькій у центрі Львова. Його учасниками були 34-річний місцевий житель і військовослужбовці ТЦК.

У поліції повідомили, що чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та мають надати оцінку діям кожного з його учасників.