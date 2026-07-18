Війна США та Ірану загострюється: під ударами Кувейт і Бахрейн

Іран у суботу відновив атаки на союзників США у Перській затоці після сьомої ночі американських ударів по іранських військових об’єктах. Загострення сталося через тиждень після зриву крихкої угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Кувейт зазнав тривалих атак, унаслідок яких було уражено станцію з виробництва електроенергії та опріснення води. Роботу міжнародного аеропорту Кувейту призупинили через повторні ракетні й дронові загрози.

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Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удар по американському центру військової підтримки в Кемп-Аріфджані та знищення радіолокаційного об’єкта на авіабазі Алі-аль-Салем у Кувейті.

Іранські державні ЗМІ також повідомили про атаки в Бахрейні. За їхніми даними, цілями стали авіабаза Шейх-Іса, де нібито перебували американські бойові літаки, та центр розвідувальних даних.

Reuters не змогло незалежно підтвердити ці повідомлення.

Іранські військові попередили союзників США в регіоні про можливі нові удари, заявивши, що відповідатимуть на атаки американських сил.

Напередодні обидві сторони також націлилися на судноплавство. США заявили про запровадження морської блокади, тоді як Іран повідомив про удари по суднах, які нібито порушували його правила проходу через Ормузьку протоку.

Через протоку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти. На тлі загострення ціни на нафту в п’ятницю зросли більш ніж на 4%, досягнувши найвищого рівня за понад місяць.

За даними іранських ЗМІ, у суботу кілька ракет влучили в енергетичні об’єкти та опріснювальні насоси в південному місті Джаск. Без води залишилися близько 10 тисяч людей у 20 селах.

Центральне командування США повідомило, що протягом сьомого поспіль дня ударів атакувало іранські об’єкти спостереження, військову логістичну інфраструктуру, підземні сховища зброї та морські спроможності.

Іранське державне телебачення заявило, що внаслідок ударів у провінції Хормозган загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. Також пошкоджено два мости та автомобільний тунель.

Днем раніше іранські державні медіа повідомляли про удари США щонайменше по п’яти мостах на півдні країни. За їхніми даними, сім людей загинули в районі порту Бендер-Хамір, де також було уражено залізничну станцію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння через подальшу ескалацію та атаки на цивільну інфраструктуру в Ірані й інших країнах регіону.

Президент США Дональд Трамп раніше погрожував масштабними ударами по іранській інфраструктурі та не виключив наземної операції на узбережжі або островах Ірану. Reuters зазначає, що подальше загострення може спровокувати атаки на критичну інфраструктуру країн Перської затоки та нові удари по судноплавству в Червоному морі.