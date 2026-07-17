У посольства США в Києві нова керівниця: що відомо про Сандру Аудкірк

Новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала кар’єрна дипломатка Сандра Аудкірк. Вона змінила на цій посаді Джулі Девіс, яка завершила роботу в Києві та дипломатичну кар’єру.

Аудкірк розпочала виконувати обов’язки в посольстві США у Києві 8 липня 2026 року.

Що відомо про Сандру Аудкірк

Сандра Аудкірк є кадровою співробітницею Вищої дипломатичної служби США та понад 30 років представляє американські інтереси за кордоном.

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До призначення в Україну вона працювала цивільною заступницею командувача та радницею із зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США. На цю посаду Аудкірк прийшла у серпні 2025 року.

Перед цим дипломатка обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла в німецькому Гарміш-Партенкірхені.

У 2021–2024 роках Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані, який фактично виконує функції дипломатичного представництва США. Вона керувала міжвідомчою командою, відповідальною за неофіційні відносини Вашингтона з Тайванем.

У Державному департаменті Аудкірк працювала над питаннями конкуренції великих держав, енергетичної безпеки, фінансування загроз та економічних санкцій. Вона також була заступницею помічника держсекретаря у справах Австралії, Нової Зеландії та тихоокеанських островів і старшою представницею США в АТЕС.

Дипломатка працювала в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні. Вона володіє китайською та турецькою мовами.

Чому посаду залишила Джулі Девіс

Джулі Девіс очолила посольство США в Києві як тимчасова повірена 5 травня 2025 року.

У квітні 2026 року Держдепартамент повідомив, що вона залишить Київ у червні та піде у відставку після приблизно 30 років дипломатичної служби. У відомстві заперечували повідомлення про те, що її відхід був пов’язаний із розбіжностями з адміністрацією Дональда Трампа щодо політики стосовно України.

Постійного, затвердженого Сенатом посла США в Україні наразі немає, тому посольство очолює тимчасова повірена у справах.