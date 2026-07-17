Уряд призначив Хмару в.о. міністра оборони, а Сибігу — в.о. глави МЗС

Кабінет Міністрів за погодженням із президентом призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу — тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Уряд також розпочав реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень парламенту.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, призначення мають забезпечити безперервність роботи у сферах оборони та зовнішньої політики.

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«Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики», — наголосив прем’єр.

Уряд змінює структуру міністерств

Корецький також повідомив про реорганізацію центральних органів виконавчої влади відповідно до рішень Верховної Ради.

Уряд відновлює Міністерство аграрної політики та продовольства.

Окремо буде створено Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Кабмін також розмежував напрями економіки й довкілля, відновлення, а також інфраструктури й транспорту.