Зеленський назвав кандидата на посаду міністра оборони України

Президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони України. Після завершення необхідних юридичних процедур глава держави планує звернутися до Верховної Ради щодо його призначення на посаду.

Про це Зеленський повідомив після розмови з Хмарою, під час якої вони обговорили далекобійні операції проти Росії та забезпечення Сил оборони необхідними засобами.

Президент заявив, що Хмара має стратегічне бачення подальших дій України для захисту незалежності та примусу Росії до дипломатії.

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За словами Зеленського, Євгеній Хмара здобув значний і багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій.

«Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні», — наголосив президент.

Зеленський також заявив, що Україна продовжить програми розвитку та зміцнення Сил оборони. Йдеться, зокрема, про пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, забезпечення наземними роботизованими комплексами та всіма типами дронів, а також виконання домовленостей із партнерами.

На думку президента, перевагами Хмари для роботи в Міноборони є результативність у далекобійних операціях, досвід безпекової роботи та управління людьми у Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України.

«Доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили», — повідомив Зеленський.

Після дотримання необхідних юридичних процедур президент має намір звернутися до народних депутатів із проханням підтримати призначення Хмари міністром оборони України.