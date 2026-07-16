Від WOG і “Нафтогазу” до Кабміну: що відомо про нового прем’єра Сергія Корецького

Верховна Рада 16 липня призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Новий очільник уряду назвав своїми головними пріоритетами забезпечення Сил оборони, розвиток українського оборонно-промислового комплексу, підготовку країни до зими, виконання соціальних зобов’язань і подальший рух України до Європейського Союзу.

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«Наше головне завдання — повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу», — заявив Корецький після призначення.

За його словами, українські військові мають отримувати достатню кількість безпілотників усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння для захисту фронту, високоточних ударів і далекобійних операцій.

Серед інших завдань нового Кабінету міністрів Корецький назвав підготовку до опалювального сезону, підтримку громадян і бізнесу, своєчасну виплату пенсій та соціальної допомоги, а також фінансування ключових державних послуг.

Окрему увагу уряд, за його словами, приділятиме прифронтовим громадам, які щодня перебувають під російськими обстрілами.

Корецький також пообіцяв посилити взаємодію з міжнародними партнерами, залучати додаткові ресурси та ефективніше використовувати іноземну допомогу.

«Наш стратегічний курс залишається незмінним — повноправне членство України в Європейському Союзі», — наголосив прем’єр.

Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. За освітою він інженер та економіст: навчався у Луцькому державному технічному університеті за спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство» й «Економіка підприємства», а також здобув освіту за напрямом видобування нафти і газу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

До призначення прем’єром Корецький понад 20 років працював в енергетичному секторі. Його досвід охоплює нафтовидобування та перероблення, гуртову й роздрібну торгівлю пальним, управління компаніями та залучення міжнародного фінансування.

Кар’єру він розпочав у луцькому паливному холдингу «Континіум», де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. Згодом очолював «Західну нафтову групу» та мережу автозаправних комплексів WOG.

Після завершення роботи в «Континіумі» Корецький займався власними бізнес-проєктами. Зокрема, у 2019 році він заснував кавову компанію та мережу закладів Idealist Coffee.

У листопаді 2022 року Корецький очолив державні компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта». У квітні 2025 року наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала його головою правління компанії.

Посада прем’єр-міністра стала для Корецького першою роботою безпосередньо в органах державної влади. Reuters зазначає, що він не пов’язаний із жодною політичною партією та має репутацію професійного управлінця.

Водночас Корецький раніше мав досвід участі в політичних процесах. У 2006 році він безуспішно балотувався до Верховної Ради та Волинської обласної ради від Народного блоку Литвина, а також у різні роки був помічником народних депутатів Ігоря Єремеєва та Катерини Ващук.

Одним із головних викликів для нового прем’єра стане підготовка енергосистеми до наступної зими після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сам Корецький у першій заяві на посаді поставив це завдання поряд із забезпеченням армії та збереженням економічної й соціальної стабільності.