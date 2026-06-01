        Економіка

        Уряд домовився про новий канал постачання СПГ до України

        Віктор Алєксєєв
        1 Червня 2026 15:24
        Юлія Свириденко на брифінгу за підсумками міжурядових консультацій у Вільнюсі / Фото: Кабмін
        Україна домовилася про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал Клайпеди в Литві. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками міжурядових консультацій у Вільнюсі.

        За її словами, досягнуті домовленості передбачають збільшення поставок СПГ через балтійський напрямок. Газ може надходити як від американських, так і від близькосхідних виробників.

        Свириденко зазначила, що НАК «Нафтогаз України» вже отримував такі партії скрапленого природного газу, а нова угода дозволить посилити цей канал постачання.

        Прем’єр-міністерка назвала досягнуті домовленості важливим кроком для зміцнення енергетичної стійкості України.


