        Кілометрові черги на АЗС і заборона на експорт авіагасу: у РФ загострюється паливна криза

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 11:48
        Черга на АЗС у Севастополі / Фото: Telegram-канал "Кримський вітер"
        У Росії запровадили тимчасову заборону на експорт авіаційного гасу. Обмеження діятимуть до 30 листопада 2026 року включно.

        Про це повідомляє “Головне в Україні.

        1 червня уряд Росії оголосив про заборону експорту палива для реактивних двигунів. Рішення набуло чинності після раніше запроваджених обмежень на вивезення бензину.

        Згідно з урядовим повідомленням, заборона діятиме протягом шести місяців — до 30 листопада 2026 року включно.

        Водночас передбачено низку винятків. Обмеження не поширюватимуться на паливо в технологічних ємностях, яке використовується повітряними суднами під час рейсів, на партії авіаційного гасу, що були оформлені за митними процедурами до набрання чинності рішенням, а також на постачання в межах міжурядових угод.

        Заборону пояснюють необхідністю забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку.

        Нагадаємо, з 1 квітня в Росії також діє заборона на експорт бензину для всіх учасників ринку. Це рішення пов’язують з атаками українських безпілотників на російські нафтові об’єкти. Низка російських нафтопереробних заводів залишаються повністю або частково зупиненими та не продають паливо на біржі.

        Тим часом у тимчасово окупованому Криму зростає довжина черг на АЗС, на деяких з яких вже зникло пальне усіх видів.

        Як повідомляв призначений Росією глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, через обмежені запаси пального на півострові запроваджено обмеження на продаж бензину. З 31 травня бензин марки АІ-95 на АЗС АТАН і ТЕС відпускають лише за талонами, а роздрібний продаж АІ-92 обмежено до 20 літрів на один транспортний засіб. Крім того, заборонено заправку пального в каністри. За словами Аксьонова, нормалізації ситуації очікують протягом 30 днів.


