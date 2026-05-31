Літо стартує з комфортного тепла: де в Україні пройдуть дощі 1 червня

Перший день літа в Україні принесе комфортну теплу погоду без сильної спеки. Дощі очікуються лише в західних та східних областях, тоді як на більшості території країни буде сонячно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, вдень 1 червня температура повітря в більшості регіонів становитиме від +19 до +23 градусів.

Дещо прохолодніше буде на північному сході країни, де повітря прогріється до +17…+19 градусів.

Опади прогнозуються у західних та східних областях України. Місцями можливі грози. Водночас на решті території країни переважатиме суха та сонячна погода.

Також синоптикиня зазначила, що вітер послабшає. Він буде невеликим або помірним та дутиме переважно з північних напрямків.

У Києві літо розпочнеться сонячною та теплою погодою. За прогнозом Діденко, температура повітря в столиці вдень підніметься до +20 градусів.