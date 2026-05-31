У М’янмі прогримів потужний вибух: десятки загиблих, багато людей під завалами

Щонайменше 40 людей загинули та близько 70 отримали поранення внаслідок потужного вибуху на північному сході М’янми. За попередніми даними, здетонував склад, де зберігалися великі запаси вибухових речовин для гірничодобувної промисловості.

Про це повідомляє DW.

Вибух стався в неділю в селі Каунгтуп у районі Намхкам, приблизно за три кілометри від кордону з Китаєм. Територію контролює Армія національного визволення Таанг (TNLA) — одне з етнічних збройних угруповань, що протистоять центральній владі М’янми.

Точна кількість жертв наразі залишається невідомою. За даними рятувальників, на які посилається Associated Press, загинули від 40 до 46 осіб, серед них є діти. Джерела AFP повідомляють про від 46 до 59 загиблих.

Місцеві ЗМІ наводять оцінки від 50 до 55 жертв. Також повідомляється про десятки зруйнованих житлових будинків у навколишніх районах.

Рятувальні роботи тривають. Пошукові групи продовжують розбирати завали в пошуках людей, які можуть залишатися під уламками. Лікарня Намхкама повідомила про гостру нестачу донорської крові для допомоги постраждалим.

Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що вибух спричинив численні жертви та значні руйнування житлових будівель. За попередніми висновками розслідування, епіцентр вибуху знаходився на об’єкті, де зберігалися великі обсяги вибухівки для гірничодобувних робіт.

У заяві, опублікованій у Telegram, TNLA підтвердила, що її економічний підрозділ зберігав желігніт — вибухову речовину, яку використовують у кар’єрах та гірничодобувній галузі. Угруповання висловило співчуття родинам загиблих і пообіцяло провести ретельне розслідування причин трагедії.

Фахівці зазначають, що желігніт широко застосовується в промисловості, однак за неправильного зберігання з часом може ставати нестабільним і небезпечним.

М’янма перебуває в стані громадянської війни після військового перевороту 2021 року, коли армія усунула від влади демократичний уряд на чолі з Аун Сан Су Чжі. Відтоді військові ведуть бойові дії проти продемократичних сил та численних етнічних збройних угруповань.

Армія національного визволення Таанг входить до Альянсу трьох братств, який контролює частину територій на північному сході країни після масштабного наступу, розпочатого наприкінці 2023 року. Попри укладене торік за посередництва Китаю перемир’я з військовою владою, відносини між сторонами залишаються напруженими.