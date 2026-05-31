Зеленський закликав США дозволити виробництво ракет Patriot в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує дрони для перевірки реакції країн НАТО та тестування їхньої протиповітряної оборони. Також він закликав США розширити виробництво антибалістичних ракет, надати Україні ліцензії на виробництво Patriot та підтримати масштабну угоду про співпрацю у сфері безпілотників.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Face the Nation.

За словами президента, Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть якщо вони рухаються в напрямку Румунії, Польщі, Молдови чи країн Балтії. Якщо зробити це неможливо, Київ оперативно попереджає партнерів.

«Росія використовує дрони, щоб тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію. Це їхній типовий сигнал: не допомагайте Україні», — зазначив Зеленський.

На його думку, Кремль також перевіряє можливості протиповітряної оборони держав НАТО, які межують із Росією та Білоруссю.

Окремо президент звернув увагу на нестачу антибалістичних ракет у США. Він повідомив, що направив листи до Білого дому та Конгресу із закликом збільшити виробництво.

За словами Зеленського, нинішні обсяги випуску антибалістичних ракет у США — близько 60–65 одиниць на місяць — не відповідають сучасним викликам.

Президент також вкотре закликав Вашингтон надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot.

«Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти», — наголосив він.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський заявив, що з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою.

За його словами, Україна ще на початку 2026 року повідомляла американським партнерам про появу «вікна можливостей» для переговорів, оскільки втрати російської армії продовжують зростати.

«Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо», — сказав глава держави.

Президент вважає, що дипломатичний шлях до завершення війни варто шукати до початку наступної зими. Водночас, за його словами, це залежить від санкційного тиску Заходу та внутрішньої ситуації в Росії.

Коментуючи можливий формат переговорів, Зеленський назвав одним із варіантів участь так званої групи E3 — Великої Британії, Франції та Німеччини. Також він відзначив роль Туреччини як потенційного посередника.

Президент наголосив, що послаблення санкцій проти Росії не сприяє миру.

«Скасування санкцій означає допомогу російським солдатам через допомогу російській оборонній промисловості», — заявив він.

Зеленський додав, що після часткового пом’якшення окремих обмежень світ не побачив істотного зниження цін на нафту чи газ, тому аргументи на користь такого кроку не виправдалися.

Окрему увагу глава держави приділив розвитку безпілотних технологій. За його словами, Україна пропонувала Сполученим Штатам укласти масштабну Drone Deal, яка передбачала б співпрацю у сфері повітряних, морських і наземних безпілотних систем.

Зеленський зазначив, що Україна вже має подібні угоди з окремими країнами Європи та Близького Сходу, а зараз готує велику Drone Deal з Європейським Союзом.

«Американські компанії мають передові технології штучного інтелекту, яких немає в нас. Натомість ми маємо багато того, чого немає в них, завдяки нашому значному досвіду на полі бою», — сказав президент.

Він висловив переконання, що співпраця України та США у сфері безпілотних технологій може стати найсильнішою у світі, та додав, що для реалізації такої угоди необхідне схвалення президента США Дональда Трампа.