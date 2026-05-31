Австралію накрила навала мишей: фермери втрачають врожаї

Фермери на величезних територіях Австралії потерпають від масштабної навали мишей, яка загрожує врожаям та завдає значних збитків аграрному сектору. У деяких районах фахівці фіксують тисячі гризунів на гектар, а фермери змушені витрачати сотні тисяч доларів на боротьбу зі шкідниками.

Про це повідомляє BBC.

Перші повідомлення про масову появу мишей на заході Австралії почали надходити в березні. Згодом проблема поширилася і на сусідню Південну Австралію.

Фермер із Західної Австралії Джефф Косгроув, який обробляє близько 14 тисяч гектарів землі, розповів, що за 25 років роботи йому лише двічі доводилося масово використовувати отруту для гризунів.

«Вони справді тиснуть на психіку — бігають ночами по стелі, в кондиціонерах. Ти їх чуєш і відчуваєш їхній запах», — каже фермер.

За словами аграріїв, однією з головних причин навали став рекордний урожай минулого року. Після збирання на полях залишилася велика кількість зерна, яке стало ідеальним джерелом їжі для мишей. Ситуацію додатково погіршили літні дощі, що забезпечили гризунам доступ до свіжої рослинності.

Агрономка Белінда Істоу назвала умови для мишей «справжнім раєм».

«Минулого року ми зібрали рекордний урожай. А потім пройшли дощі. Тож замість самого лише стейка вони отримали ще й салат», — зазначила вона.

Науковий співробітник австралійського агентства CSIRO Стів Генрі пояснює, що навалою вважається ситуація, коли на гектар припадає близько 800 мишей. Однак у деяких районах Західної Австралії зараз йдеться про тисячі гризунів на гектар.

За його оцінками, на окремих полях може бути від 3 до 4 тисяч активних мишачих нір на гектар.

Фахівець наголошує, що проблема має не лише економічний, а й психологічний характер.

«Коли маєш справу з посухою, можна зайти в будинок і відпочити. Але коли маєш справу з мишами, вони вже в шафі, у стінах і навіть на ліжку», — розповів Генрі.

Фермери місяцями домагалися дозволу на використання сильнішої отрути для боротьби зі шкідниками. Нещодавно регулятор погодив застосування нової приманки, і аграрії сподіваються, що це допоможе зупинити поширення гризунів.

Крім того, фермери покладають надії на зимове похолодання та дощі, які можуть суттєво скоротити популяцію мишей.

«Зрештою вони зупиняться, тому що стане занадто холодно й сиро», — сказав Косгроув.