Біля узбережжя США вибухнув метеор: ударна хвиля налякала мешканців кількох штатів

Метеор вибухнув в атмосфері біля узбережжя штату Массачусетс, спричинивши потужний гуркіт, який було чути в різних районах північного сходу США. За оцінкою NASA, енергія вибуху відповідала приблизно 300 тоннам тротилу.

Про це повідомляє CBS News.

Інцидент стався вдень 30 травня близько 14:11 за східноамериканським часом. Жителі Массачусетса, Род-Айленда та інших штатів повідомляли про раптовий гучний вибух, який змушував здригатися вікна, лякав домашніх тварин і навіть відчувався в деяких будинках.

За даними Американського метеорного товариства, десятки людей спостерігали яскраву вогняну кулю в небі над північним сходом країни.

NASA повідомило, що метеор увійшов в атмосферу поблизу Бостона та розпався на висоті близько 64 кілометрів над північно-східною частиною Массачусетса і південним сходом штату Нью-Гемпшир.

«Метеор, схоже, фрагментувався на висоті 40 миль. Енергія, вивільнена під час руйнування, оцінюється приблизно у 300 тонн тротилу, що й пояснює настільки гучний звук», — заявили в NASA.

Дані супутників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США також зафіксували характерний сигнал, який відповідає проходженню великого метеора.

Фахівці пояснюють, що такі вибухи виникають через надзвичайно високу швидкість космічних об’єктів, які можуть рухатися крізь атмосферу зі швидкістю від 40 до 257 тисяч кілометрів на годину.

Під час входження в атмосферу метеор створює потужні ударні хвилі, подібні до тих, що виникають під час польоту надзвукових літаків. Саме вони й стають причиною так званого звукового удару, який можуть чути люди за десятки кілометрів.

За словами представниці Національного музею авіації та космонавтики Смітсонівського інституту Шони Едсон, якщо уламки метеора впали в океан, знайти їх буде вкрай складно.

Водночас відеозаписи та свідчення очевидців допоможуть ученим визначити розмір об’єкта, його швидкість, траєкторію польоту та можливе походження.

Фахівці наголошують, що нинішній випадок не становив загрози для населення. За їхніми словами, переважна більшість метеорів повністю згорає в атмосфері Землі.

За даними CBS News, це вже не перший подібний інцидент у Північній Америці цього року. У березні метеори спричинили потужні звукові удари над штатами Огайо та Техас, а Американське метеорне товариство зафіксувало зростання кількості великих вогняних куль у перші місяці 2026 року.