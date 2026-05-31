Спалах Еболи в Конго стрімко набирає обертів: понад тисяча підозрюваних випадків і сотні загиблих

Спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго набув загрозливих масштабів лише за два тижні після офіційного оголошення. Медики повідомляють про понад тисячу підозрюваних випадків захворювання та щонайменше 246 смертей.

Про це повідомляє BBC.

Заступник директора міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів» (MSF) доктор Алан Гонсалес заявив, що нинішній спалах розвивається безпрецедентними темпами.

«Ніколи раніше спалах Еболи не фіксував такої кількості випадків настільки швидко після його оголошення», – наголосив він.

За словами Гонсалеса, медики щодня отримують повідомлення про нові підозрювані випадки, однак сотні зразків досі залишаються неперевіреними. Він також зазначив, що реальні масштаби епідемії наразі невідомі.

Найбільше від вірусу постраждала провінція Ітурі на сході країни. Саме туди прибув генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Tedros Adhanom Ghebreyesus для оцінки ситуації та контролю за протиепідемічними заходами.

Глава ВООЗ закликав місцеві громади активніше долучатися до боротьби зі спалахом, а також попередив про небезпеку традиційних похоронних обрядів.

За його словами, контакт із тілами померлих від Еболи може сприяти подальшому поширенню вірусу.

У ВООЗ також зазначають, що боротьбу з епідемією ускладнює тривалий збройний конфлікт у регіоні, а також проблеми з логістикою, закриття кордонів та обмеження авіасполучення.

Наразі в сусідній Уганді вже підтверджено дев’ять випадків зараження та одну смерть від Еболи.

Крім того, влада Бразилії повідомила про перевірку підозрюваного випадку захворювання в штаті Сан-Паулу. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про 37-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Конго та перебуває в ізоляції.

Поточний спалах спричинений рідкісним штамом вірусу Ебола Бундібугіо. Як зазначає BBC, для цього різновиду захворювання наразі не існує доведено ефективної вакцини.

За оцінками фахівців, смертність від цього штаму сягає приблизно третини всіх випадків зараження.

Вірус передається через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованої людини, зокрема кров’ю, слиною, потом, сечею та іншими виділеннями організму, а також через заражені предмети.