        Політика

        “Європейці не зможуть спати спокійно”: Медведєв виступив із погрозами на адресу ЄС

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 18:17
        читать на русском →
        Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступає під час освітнього марафону «Знання. Перші», 30 квітня 2026 року / Фото: Reuters
        Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступає під час освітнього марафону «Знання. Перші», 30 квітня 2026 року / Фото: Reuters

        Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що безпілотники й надалі потраплятимуть на територію європейських країн, а їхні жителі не зможуть почуватися в безпеці, повідомляє Reuters.

        Таку заяву він зробив після того, як НАТО звинуватило Росію в безвідповідальній поведінці через інцидент у Румунії, де, за даними влади країни, російський безпілотник під час атаки на Україну впав на житловий будинок.

        Медведєв заявив, що спочатку необхідно встановити належність дрона, однак водночас розкритикував європейських лідерів за реакцію на інцидент.

        Реклама
        Реклама

        За його словами, країни Європейського Союзу беруть участь у війні проти Росії через підтримку України.

        «Нехай готуються: це буде продовжуватися. Йде війна. І громадяни держав ЄС, як населення країн, що воюють, не зможуть спати спокійно», — заявив Медведєв.

        Він також стверджує, що подібні інциденти особливо ймовірні в країнах, де виробляють безпілотники та інше озброєння для України.

        За словами Медведєва, європейські дрони, комплектуючі до них, зброя та розвідувальна інформація використовуються для ударів по території Росії.

        Раніше російські державні ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін був поінформований про інцидент у Румунії. Водночас Міністерство закордонних справ Росії заявило про намір відповісти на рішення Бухареста закрити російське консульство в Констанці.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov