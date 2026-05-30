“Європейці не зможуть спати спокійно”: Медведєв виступив із погрозами на адресу ЄС

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що безпілотники й надалі потраплятимуть на територію європейських країн, а їхні жителі не зможуть почуватися в безпеці, повідомляє Reuters.

Таку заяву він зробив після того, як НАТО звинуватило Росію в безвідповідальній поведінці через інцидент у Румунії, де, за даними влади країни, російський безпілотник під час атаки на Україну впав на житловий будинок.

Медведєв заявив, що спочатку необхідно встановити належність дрона, однак водночас розкритикував європейських лідерів за реакцію на інцидент.

За його словами, країни Європейського Союзу беруть участь у війні проти Росії через підтримку України.

«Нехай готуються: це буде продовжуватися. Йде війна. І громадяни держав ЄС, як населення країн, що воюють, не зможуть спати спокійно», — заявив Медведєв.

Він також стверджує, що подібні інциденти особливо ймовірні в країнах, де виробляють безпілотники та інше озброєння для України.

За словами Медведєва, європейські дрони, комплектуючі до них, зброя та розвідувальна інформація використовуються для ударів по території Росії.

Раніше російські державні ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін був поінформований про інцидент у Румунії. Водночас Міністерство закордонних справ Росії заявило про намір відповісти на рішення Бухареста закрити російське консульство в Констанці.