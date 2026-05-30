Росіяни вдарили по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст

В Укрзалізниці наголосили, що нададуть усю необхідну підтримку родині загиблого працівника, а також допомогу пораненим залізничникам.

За даними компанії, під час удару загинув машиніст. Ще двоє працівників залізниці дістали поранення.

Російські війська вдень 30 травня завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі.