Росіяни вдарили по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст

Російські війська вдень 30 травня завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі.
Про це повідомила Укрзалізниця.
Внаслідок атаки пошкоджено електровоз і тепловоз.
За даними компанії, під час удару загинув машиніст. Ще двоє працівників залізниці дістали поранення.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
В Укрзалізниці наголосили, що нададуть усю необхідну підтримку родині загиблого працівника, а також допомогу пораненим залізничникам.
У компанії зазначили, що російські війська продовжують атакувати цивільну залізничну інфраструктуру України.