        Росіяни вдарили по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 15:26
        Ілюстративне фото / Фото: t.me/OleksiiKuleba

        Російські війська вдень 30 травня завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

        Внаслідок атаки пошкоджено електровоз і тепловоз.

        За даними компанії, під час удару загинув машиніст. Ще двоє працівників залізниці дістали поранення.

        Постраждалим надається необхідна медична допомога.

        В Укрзалізниці наголосили, що нададуть усю необхідну підтримку родині загиблого працівника, а також допомогу пораненим залізничникам.

        У компанії зазначили, що російські війська продовжують атакувати цивільну залізничну інфраструктуру України.


