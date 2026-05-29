        Літній сезон на залізниці: сім популярних поїздів курсуватимуть щодня

        Галина Шподарева
        29 Травня 2026 21:38
        Вокзал в Одесі / Фото: Головне в Україні
        Укрзалізниця оголосила про зміни в графіку руху на літній період через зростання попиту на перевезення. Компанія переводить на щоденне курсування сім пар поїздів, відновлює маршрут Суми — Рахів та призначає додатковий поїзд Київ — Чернівці.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Через зміну пасажиропотоку компанія перерозподіляє вагони між маршрутами, збільшуючи кількість місць на найбільш затребуваних напрямках.

        Найближчим часом на щоденне курсування переведуть сім пар поїздів:

        • №4/3 Ужгород — Дніпро;
        • №86/85 Львів — Запоріжжя;
        • №128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;
        • №78/77 Ковель — Одеса;
        • №88/87 Ковель — Дніпро;
        • №7/8 Харків — Одеса;
        • №121/122 Миколаїв — Київ.

        Також Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.

        Між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці. Він курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачені вагони плацкарт, купе та СВ.


