Літній сезон на залізниці: сім популярних поїздів курсуватимуть щодня

Укрзалізниця оголосила про зміни в графіку руху на літній період через зростання попиту на перевезення. Компанія переводить на щоденне курсування сім пар поїздів, відновлює маршрут Суми — Рахів та призначає додатковий поїзд Київ — Чернівці.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Через зміну пасажиропотоку компанія перерозподіляє вагони між маршрутами, збільшуючи кількість місць на найбільш затребуваних напрямках.

Найближчим часом на щоденне курсування переведуть сім пар поїздів:

№4/3 Ужгород — Дніпро;

№86/85 Львів — Запоріжжя;

№128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;

№78/77 Ковель — Одеса;

№88/87 Ковель — Дніпро;

№7/8 Харків — Одеса;

№121/122 Миколаїв — Київ.

Також Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.

Між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці. Він курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачені вагони плацкарт, купе та СВ.