Літній сезон на залізниці: сім популярних поїздів курсуватимуть щодня

Укрзалізниця оголосила про зміни в графіку руху на літній період через зростання попиту на перевезення. Компанія переводить на щоденне курсування сім пар поїздів, відновлює маршрут Суми — Рахів та призначає додатковий поїзд Київ — Чернівці.
Через зміну пасажиропотоку компанія перерозподіляє вагони між маршрутами, збільшуючи кількість місць на найбільш затребуваних напрямках.
Найближчим часом на щоденне курсування переведуть сім пар поїздів:
- №4/3 Ужгород — Дніпро;
- №86/85 Львів — Запоріжжя;
- №128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;
- №78/77 Ковель — Одеса;
- №88/87 Ковель — Дніпро;
- №7/8 Харків — Одеса;
- №121/122 Миколаїв — Київ.
Також Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів. Маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.
Між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці. Він курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачені вагони плацкарт, купе та СВ.