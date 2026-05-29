Румунія закриває консульство РФ у Констанці після падіння дрона на будинок у Галаці

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про закриття генерального консульства РФ у Констанці після падіння російського дрона на житловий будинок у місті Галац. Російського консула Андрія Косіліна оголосять персоною нон грата.

Про це пише видання Digi24.

У ніч на 29 травня російський дрон упав на дах десятиповерхового будинку в місті Галац на південному сході Румунії під час атаки РФ по Україні. Після удару сталися вибух і пожежа у квартирі на 10 поверсі будинку, двоє громадян Румунії зазнали поранень.

Реклама

Реклама

Після інциденту президент Румунії Нікушор Дан скликав засідання Вищої ради національної оборони (CSAT). За його словами, йдеться про російський дрон Герань-2, який вилетів із території РФ та був частиною групи з 43 безпілотників, із яких лише один досяг території Румунії.

Нікушор Дан заявив, що вся відповідальність за інцидент лежить на Росії. Після засідання він оголосив, що генерального консула РФ у Констанці Андрія Косіліна буде оголошено персоною нон грата, а консульство Росії в Констанці закриють.

Президент Румунії також повідомив, що обговорив ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марко Рютте. За його словами, Альянс підтвердив підтримку Румунії та готовність захищати територію країн-членів НАТО.

Нікушор Дан заявив, що Румунія підписує контракти на закупівлю систем протиповітряної оборони у межах програми SAFE, а також реалізує спільні з Україною, США та Великою Британією програми з виробництва та тестування дронів і антидронових систем.