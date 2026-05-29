Пошкодження суттєві: Росія завдала нових ударів по об’єктах Нафтогазу у двох областях

Протягом доби російські війська атакували об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях. Внаслідок ударів зафіксовано суттєві пошкодження інфраструктури.
Про це повідомили в Групі Нафтогаз.
На одному з об’єктів у Сумській області ворог завдав повторного удару через кілька годин після першої атаки.
Внаслідок обстрілів на об’єктах Нафтогазу у Харківській та Сумській областях зафіксовано суттєві пошкодження, на місцях виникли пожежі.
“Ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною”, – йдеться в повідомленні.