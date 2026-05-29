        Пошкодження суттєві: Росія завдала нових ударів по об’єктах Нафтогазу у двох областях

        Галина Шподарева
        29 Травня 2026 15:14
        Пожежа на газовому об'єкті / Фото: "Нафтогаз"
        Протягом доби російські війська атакували об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях. Внаслідок ударів зафіксовано суттєві пошкодження інфраструктури.

        Про це повідомили в Групі Нафтогаз.

        На одному з об’єктів у Сумській області ворог завдав повторного удару через кілька годин після першої атаки.

        Внаслідок обстрілів на об’єктах Нафтогазу у Харківській та Сумській областях зафіксовано суттєві пошкодження, на місцях виникли пожежі.

        “Ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною”, – йдеться в повідомленні.


