“Я б не сів у таке роботаксі”: працівники Tesla не довіряють автопілоту

Компанія Tesla стверджує, що її система Full Self-Driving (FSD) є до десяти разів безпечнішою за людину за кермом. Однак колишні співробітники компанії та експерти, опитані Reuters, заявляють, що ці твердження не підтверджуються наявними даними, а сама технологія ще далека від повністю автономного керування.

Про це йдеться у великому розслідуванні Reuters, заснованому на інтерв’ю з колишніми співробітниками Tesla, інженерами та фахівцями з безпеки дорожнього руху.

За даними агентства, сотні працівників Tesla в офісі в штаті Юта переглядають відеозаписи з автомобілів, оснащених системою FSD. Вони аналізують поведінку автомобілів та навчають штучний інтелект, відзначаючи як правильні, так і помилкові дії системи.

Колишні співробітники розповіли Reuters, що регулярно бачили відео, на яких автомобілі Tesla не розпізнавали тварин, не гальмували перед перешкодами, перевищували швидкість або ледь не збивали пішоходів і дітей.

За словами співрозмовників агентства, система також мала труднощі з такими базовими завданнями, як зупинка біля шкільних автобусів, реагування на машини екстрених служб, розпізнавання дорожніх робіт та рух у складних міських умовах.

Семеро колишніх працівників, які займалися навчанням алгоритмів, заявили Reuters, що не довіряли б системі FSD власне життя.

«Ми всі бачили, як вона помиляється», — сказав один із них.

Інший колишній співробітник заявив, що не сів би в роботаксі Tesla «навіть якби йому за це заплатили».

Reuters також проаналізувало методику Tesla, на підставі якої компанія заявляє про значно вищий рівень безпеки порівняно зі звичайними водіями.

За висновками агентства та опитаних експертів, компанія використовує некоректні порівняння статистики аварій. Зокрема, Tesla порівнює власні дані про аварії з розкриттям подушок безпеки з федеральною статистикою США, яка включає всі аварії, навіть менш серйозні.

Дослідники, які проаналізували ці розрахунки для Reuters, дійшли висновку, що така методика суттєво завищує заявлений рівень безпеки системи.

Окремі експерти також звернули увагу, що Tesla порівнює свої відносно нові автомобілі із середнім автопарком США, вік якого перевищує 12 років. На їхню думку, це також спотворює результати.

Reuters зазначає, що на відміну від Tesla, компанія Waymo публікує детальні дослідження, проходить незалежну наукову перевірку та порівнює свої безпілотні автомобілі з людськими водіями в однакових дорожніх умовах.

Попри гучні заяви генерального директора Ілона Маска про швидкий прихід повністю автономного водіння, Reuters стверджує, що перед публічними демонстраціями роботаксі співробітники Tesla витрачали сотні годин на ручне налаштування маршрутів і додаткове навчання системи для конкретних локацій.

Колишні працівники розповіли, що перед запуском роботаксі в Остіні компанія детально картографувала обмежену територію руху та вручну навчала алгоритми працювати саме на цих маршрутах.

За словами джерел агентства, це суперечить багаторічним заявам Маска про те, що технологія Tesla зможе працювати будь-де без попереднього картографування місцевості.

Reuters також нагадує, що щодо систем Autopilot та FSD тривають кілька розслідувань з боку американських регуляторів, а Tesla вже стикалася з судовими позовами через аварії, у тому числі зі смертельними наслідками.

Сама Tesla не відповіла на детальні запити Reuters щодо висновків розслідування. Водночас на офіційному сайті компанії досі зазначено, що функції FSD потребують активного контролю з боку водія та не роблять автомобіль повністю автономним.