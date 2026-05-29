Україна нарощує удари по тилу РФ: Reuters відвідало операторів бойових дронів

Україна значно посилила удари безпілотниками по військових об’єктах Росії в тилу фронту, намагаючись порушити логістику, роботу ППО та постачання окупаційних військ. За даними української влади, кількість таких атак із лютого зросла вчетверо.

Про це йдеться у репортажі Reuters з позицій 1-го окремого Центру безпілотних систем СБС.

Журналісти агентства побували на одному з пускових майданчиків у кукурудзяному полі на сході України, де військові запускали дрони по цілях на окупованих територіях за десятки кілометрів від лінії фронту.

Командир підрозділу з позивним «Кит» розповів, що основними цілями є польові бази російських військ, склади боєприпасів та системи протиповітряної оборони.

Перед запуском військові дістають безпілотники з контейнерів, збирають їх на місці, програмують координати цілі за допомогою ноутбука, після чого запускають апарати у повітря зі спеціальної катапульти.

За даними Reuters, Україна активно інвестує в так звані «середні удари» — атаки по цілях на відстані від 30 до 180 кілометрів від лінії фронту. Саме цей сегмент вважається критично важливим для порушення військової логістики РФ.

Президент Володимир Зеленський цього місяця заявив, що кількість таких ударів зросла вчетверо порівняно з лютим.

Українські чиновники та військові аналітики вважають, що такі атаки допомагають стримувати російський наступ. За даними проєкту DeepState, у травні російські війська захопили лише близько 50 квадратних кілометрів української території.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що «тил ворога більше не є безпечним місцем» та оголосив про виділення додаткових 5 млрд гривень на підтримку найбільш ефективних підрозділів, які здійснюють подібні удари.

За словами командира підрозділу, українські безпілотники «Дракоша» здатні уражати цілі по всій окупованій території України та навіть на території Росії.

«Це все глибше і глибше», — сказав він Reuters.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що такі удари ускладнюють перекидання особового складу та техніки до фронту. Зокрема, атаки впливають на використання важливих логістичних маршрутів, включаючи трасу М-14, яка сполучає Ростов-на-Дону з окупованим Кримом через Маріуполь.

Втім, військові експерти наголошують, що самі по собі удари по тилу не можуть кардинально змінити перебіг війни. Водночас вони створюють додаткові можливості для дальніх атак по російській нафтовій та військовій інфраструктурі.

Командир із позивним «Кит» зазначив, що технологічне протистояння між Україною та Росією триває безперервно.

«Це постійний процес. Щойно ми знаходимо нову технологію, вони починають працювати проти неї. Не можна недооцінювати ворога», — сказав він.

За його словами, Росія має величезний досвід у сфері протиповітряної оборони, тому боротьба за технологічну перевагу залишається одним із ключових елементів сучасної війни.