У Сніжному рознесли базу “Север-Ахмат”: СБС повідомили про масштабну операцію

Українські Сили безпілотних систем, схоже, влаштували російському «Ахмату» дуже гарячий прийом у Сніжному. Настільки гарячий, що операцію символічно назвали «Сніг Ахмату».

Командувач СБС Роберт Бровді повідомив про знищення центру підготовки російських пілотів і курсантів 78 полку спецпризначення «Север-Ахмат» у тимчасово окупованому Сніжному Донецької області.

За попередніми даними, підтверджено ліквідацію 65 курсантів-спецпризначенців, а також начальника центру підготовки з позивним «Бурий», який був доктором російської академії ракетних та артилерійських наук.

І якщо чесно, це вже звучить не як “навчальний центр”, а як дуже невдалий випускний для російської військової системи.

Операцію, за словами “Мадяра”, готували ретельно. Координацією займався Центр глибинного ураження СБС разом із розвідкою 1 окремого центру СБС та СБУ.

У ніч на 20 травня українські дрони завдали 11 спланованих ударів засобами middle strike з бойовою частиною у 100 кілограмів.

Ціллю став навчально-виробничий комплекс і пункт тимчасової дислокації 78 полку спецпризначення «Север-Ахмат» імені Ахмата Кадирова, який діє у складі 42 дивізії російської армії.

Основний двоповерховий комплекс площею майже 2500 квадратних метрів використовувався для складання безпілотників, бойових частин і розміщення особового складу.

А далі, судячи з опису, для окупантів почався справжній феєрверк. У підвальних приміщеннях зберігався боєкомплект, який після ударів додав “незабутніх вражень” усім, хто перебував на об’єкті.

У СБС також заявили, що на тимчасово окупованих територіях Росія розгорнула три подібні центри підготовки російської академії ракетних і артилерійських наук.

Тепер, за словами Бровді, залишилося два.

І тут дуже показовий сам характер цієї війни. Бо ще кілька років тому “елітний спецназ” асоціювався з танками, бронетехнікою та штурмами. А зараз одна з найнебезпечніших речей для таких підрозділів — це український дрон, який може прилетіти посеред ночі й перетворити військову базу на величезну вогняну хмару.