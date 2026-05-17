“Мадяр” заявив про нову тактику СБС: дрони-камікадзе з НУРСами для ударів у глибокому тилу

Сили безпілотних систем ЗСУ почали застосовувати некеровані реактивні снаряди з бортів далекобійних дронів для ударів у тилу противника на відстані до 500 кілометрів. Про нову тактику повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

За словами Бровді, дрони одночасно несуть бойову частину ударного крила вагою 60 кілограмів та до восьми НУРСів.

Він пояснив, що НУРС — це некерований реактивний снаряд, який традиційно використовують гелікоптери та штурмова авіація для ударів по наземних цілях.

Реклама

Реклама

“Але ж не світить жодному гвинтокрилу чи літаку дістатися туди, де літає Волелюбний Український Птах безпілотний, — тому цей комбінований спосіб застосування камікадзе + 8 НУРСів відкриває зовсім інші можливості”, — заявив командувач СБС.

Бровді також зазначив, що вперше зіткнувся із застосуванням НУРСів ще у 2022 році під Бахмутом та Соледаром.

Окремо він звернувся до російських мобільних груп ППО та кулеметників, які прикривають зенітні комплекси, заявивши, що нова тактика створює для них додаткову загрозу в тилу.