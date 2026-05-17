У Москві та Підмосков’ї після атаки дронів горіли технопарк, нафтоналивна станція та НПЗ

У ніч на 17 травня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. За даними ASTRA, після ударів горіли технопарк “Елма” у Зеленограді, Солнечногорська наливна станція, а також були пошкодження біля Московського НПЗ і житлових будинків.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA, а також місцева влада Москви та Московської області.

Перші повідомлення про вибухи почали надходити близько 04:00 ранку. Жителі Зеленограда, Хімок, Лобні, Наро-Фомінська та центру Москви повідомляли про роботу ППО, прольоти дронів і пожежі.

За OSINT-аналізом ASTRA, у Зеленограді після атаки загорівся технопарк “Елма”. У виданні зазначили, що цей об’єкт уже атакували у травні 2025 року, коли на території технопарку постраждав завод мікроелектроніки “Мікрон”, який перебуває під санкціями США.

Також ASTRA встановила, що в Московській області була уражена Солнечногорська наливна станція біля села Дурикіно. Це паливно-наливний об’єкт, який використовується для зберігання, перекачування та відвантаження бензину і дизельного пального.

Крім того, за даними ASTRA, на території московського аеропорту Шереметьєво після атаки виникла пожежа. В аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА та заявили, що вони перебувають на безпечній відстані від зон обслуговування пасажирів і літаків.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ціллю атаки був Московський нафтопереробний завод у Капотні. За його словами, внаслідок влучання безпілотників були поранені 12 людей, переважно біля прохідної підприємства. Технологічний процес заводу, за його твердженням, не порушений.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, ще четверо були поранені. Згодом місцева влада повідомляла про щонайменше 16 поранених у Москві та області.

За даними ASTRA, БпЛА також влучали або падали біля житлових будинків у Хімках, Зеленограді, Красногорську, Істрі та на вулиці Михайлова у Москві.

Через атаку в московських аеропортах почалися масові затримки та скасування рейсів. За даними ASTRA, у Шереметьєво після атаки скасували або затримали близько 200 рейсів, а у Внуково — майже 100.

Мінтранс РФ заявив, що через тимчасові обмеження на використання повітряного простору 51 літак не зміг сісти у Москві та був перенаправлений на запасні аеродроми.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді після атаки написав: “Moscow віднині never sleeps” та заявив, що “анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках та околицях”.