Корейський стартап хоче навчити гуманоїдів людській спритності

Південнокорейський стартап RLWRLD створює базу людських навичок для навчання роботів із штучним інтелектом. Для цього компанія записує рухи працівників готелів, складів та магазинів за допомогою камер і сенсорів, повідомляє AP.

Одним із учасників проєкту став працівник п’ятизіркового готелю Lotte Hotel Seoul Девід Парк, який понад дев’ять років працює у сфері обслуговування банкетів. Його рухи під час складання серветок, полірування келихів та приборів записують бодікамери, закріплені на голові, грудях і руках.

RLWRLD також збирає дані про роботу співробітників логістичної компанії CJ та японської мережі магазинів Lawson. Компанія аналізує, як люди хапають, підіймають і розкладають товари.

Мета стартапу — створити універсальний програмний шар штучного інтелекту для роботів, які зможуть працювати на виробництвах, складах, у сфері обслуговування та згодом у домівках. Інженери RLWRLD вважають, що ключовим елементом стане відтворення спритності людських рук.

У Південній Кореї активно розвивають напрямок так званого «фізичного ШІ» — роботів із сенсорами та штучним інтелектом, здатних діяти автономно в реальному світі. Влада країни розглядає цю сферу як один із ключових напрямків технологічного розвитку на тлі конкуренції зі США та Китаєм.

Минулого місяця уряд Південної Кореї оголосив про запуск проєкту вартістю 33 млн доларів для збору «інстинктивних навичок і майстерності» досвідчених працівників з метою навчання роботів для виробництва.

RLWRLD очікує, що масове впровадження промислових роботів із ШІ може початися близько 2028 року. Компанія Hyundai планує використовувати гуманоїдів Boston Dynamics на своїх заводах, а Samsung має намір перевести всі виробничі майданчики на «AI-driven factories» до 2030 року.

Водночас профспілки в Південній Кореї висловлюють занепокоєння через можливу втрату робочих місць та скорочення попиту на кваліфікованих працівників у разі масштабного впровадження роботів.