Потужний вибух на АЗС у П’ятигорську: є тяжко поранені

У російському П’ятигорську стався вибух на газовій заправці під час розвантаження газовоза. За останніми даними, постраждали шестеро людей, один із них перебуває у тяжкому стані.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, спочатку повідомлялося про трьох постраждалих — двох працівників заправки та одного клієнта. Усіх доставили до П’ятигорської міської лікарні.

У одного з чоловіків медики діагностували опіки четвертого ступеня. Ще один постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості із закритою черепно-мозковою травмою та опіками обличчя. Третій отримав легкі різані рани ніг.

Пізніше губернатор Ставропольського краю повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.

За словами глави П’ятигорська Дмитра Ворошилова, інцидент не пов’язаний із атакою безпілотників. Попередньою причиною вибуху називають порушення техніки безпеки під час розвантаження газовоза.

Після вибуху над заправкою піднявся стовп вогню та диму. Вибухова хвиля вибила вікна у прилеглих будинках, а уламки скла полетіли до квартир місцевих жителів.

На місці працюють екстрені служби та дев’ять бригад швидкої допомоги. Площа пожежі сягнула тисячі квадратних метрів.