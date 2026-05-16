Фінал “Євробачення-2026” уже сьогодні: коли виступає Україна та де дивитися шоу

Фінал «Євробачення-2026» відбудеться сьогодні, 16 травня. Україну на конкурсі представить співачка Leléka з піснею Ridnym, яка виступить у першій половині шоу під номером 7, повідомляє Суспільне.

Передшоу стартує о 21:00. Його можна буде дивитися на телеканалі «Суспільне Культура», а також на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення».

Ведучим передшоу та трансляції стане Тімур Мірошниченко. Співкоментаторкою буде Alyona Alyona. Їхню коментаторську можна буде дивитися на YouTube-каналі «Євробачення Україна». Водночас трансляції самих виступів учасників на цьому каналі не буде.

Фінал також транслюватимуть на телеканалі «Суспільне Культура», сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», а також на «Радіо Промінь».

У фіналі виступлять представники 25 країн. Після України на сцену вийдуть учасники з Австралії, Сербії та Мальти. Закриватиме шоу представник Австрії Cosmó з піснею Tanzschein.

Голосування для країн-учасниць стартує перед виконанням першої пісні та триватиме протягом усього шоу і приблизно 40 хвилин після останнього виступу. Глядачі зможуть проголосувати до 10 разів, однак голосувати за представника своєї країни не можна.

Цьогоріч Україну представляє Leléka з піснею Ridnym. Режисером номера став Ілля Дуцик. Образ для співачки створили дизайнерка Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель, надихаючись поезією та образами Лесі Українки. Разом із Leléka на сцені виступить бандурист Ярослав Джусь із харківською бандурою.