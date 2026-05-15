У Дніпрі Jaguar внаслідок ДТП вилетів на зупинку: загинула жінка, троє травмованих

Увечері 15 травня у Дніпрі сталася смертельна ДТП за участі автомобілів “ЗАЗ Славута” та Jaguar. Унаслідок аварії загинула жінка-пішохід, ще троє людей дістали травми.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 на вулиці Калиновій.

За попередніми даними, водій автомобіля “Славута” виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Jaguar, який, попередньо, рухався з перевищенням швидкості. Після удару Jaguar вилетів за межі проїзної частини, врізався у зупинку громадського транспорту та збив двох пішоходів.

Унаслідок ДТП жінка, яка перебувала на тротуарі, загинула на місці. Ще один пішохід та водії обох автомобілів дістали тілесні ушкодження. Усіх постраждалих госпіталізували.

За попередньою інформацією, обидва водії були тверезими. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.