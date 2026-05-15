        Події

        На Хмельниччині ліквідували стрільця, який вбив поліцейського

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 20:02
        Спецпризначинець на місці вбивства поліцейського / Фото: Нацполіція
        Спецпризначинець на місці вбивства поліцейського / Фото: Нацполіція

        У Хмельницькій області поліцейські ліквідували озброєного чоловіка, який втік після розстрілу правоохоронців. Під час втечі нападник кинув гранату у бік цивільного авто, а згодом відкрив вогонь по спецпризначенцях.

        Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

        Після нападу на поліцейських чоловік утік у лісосмугу. Під час втечі він кинув гранату в бік автомобіля лісників. Люди не постраждали.

        Реклама
        Реклама

        Для пошуку нападника залучили спецпризначенців поліції. Коли чоловік побачив бронеавтомобіль правоохоронців, він знову відкрив вогонь.

        У відповідь поліцейські застосували зброю та ліквідували стрільця.

        Раніше повідомлялося, що під час нападу загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції. Його напарник отримав вогнепальне поранення та перебуває у лікарні. Напад стався сьогодні близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади.

        Під час стрілянини на Хмельниччині загинув поліцейський / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov