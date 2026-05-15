На Хмельниччині ліквідували стрільця, який вбив поліцейського

У Хмельницькій області поліцейські ліквідували озброєного чоловіка, який втік після розстрілу правоохоронців. Під час втечі нападник кинув гранату у бік цивільного авто, а згодом відкрив вогонь по спецпризначенцях.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Після нападу на поліцейських чоловік утік у лісосмугу. Під час втечі він кинув гранату в бік автомобіля лісників. Люди не постраждали.

Для пошуку нападника залучили спецпризначенців поліції. Коли чоловік побачив бронеавтомобіль правоохоронців, він знову відкрив вогонь.

У відповідь поліцейські застосували зброю та ліквідували стрільця.

Раніше повідомлялося, що під час нападу загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції. Його напарник отримав вогнепальне поранення та перебуває у лікарні. Напад стався сьогодні близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади.