У Запоріжжі ліквідували пожежу на підприємстві після атаки РФ

Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула у Запоріжжі через російський удар 15 травня. Одна людина загинула, троє зазнали поранень.
Про це повідомили в ДСНС України.
Роботу надзвичайників ускладнювала загроза повторних ударів. На місці працювали 89 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.
Як раніше повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни атакували об’єкт промислової інфраструктури. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами та кілька автомобілів.
Постраждали троє чоловіків віком 54, 60 та 63 роки. Усі дістали вибухові травми. Медики оцінюють стан пацієнтів як тяжкий.