        У Запоріжжі ліквідували пожежу на підприємстві після атаки РФ

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 17:43
        Пожежа після атаки РФ на Запоріжжя / Фото: ДСНС
        Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула у Запоріжжі через російський удар 15 травня. Одна людина загинула, троє зазнали поранень.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Роботу надзвичайників ускладнювала загроза повторних ударів. На місці працювали 89 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.

        У результаті російської атаки одна людина загинула, троє постраждали.

        Як раніше повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни атакували об’єкт промислової інфраструктури. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами та кілька автомобілів.

        Постраждали троє чоловіків віком 54, 60 та 63 роки. Усі дістали вибухові травми. Медики оцінюють стан пацієнтів як тяжкий.

        Ліквідація пожежі у Запоріжжі / Фото: ДСНС

