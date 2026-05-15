        Суспільство

        До України повернули чотирьох жителів Сумщини, яких насильно вивезли росіяни

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 16:29
        До України вдалося повернути чотирьох жителів Сумщини / Скриншот
        Україна повернула додому ще чотирьох цивільних мешканців Сумська область, яких російські військові насильно вивезли з власних домівок у 2025 році. Серед повернених — люди віком від 61 до 85 років.

        Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

        За інформацією омбудсмана, цивільні вже повернулися в Україну та найближчим часом возз’єднаються зі своїми родинами.

        Повернення стало результатом гуманітарного діалогу з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, який проходив на території Білорусь. Також у процесі брала участь голова парламентського комітету Білорусі із соціального захисту та праці Ірина Костевич.

        “Дії РФ є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об’єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. Втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян”, — наголосив Лубінець.


