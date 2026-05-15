Жителя Закарпаття затримали за зґвалтування 11-річної внучки

На Закарпатті взяли під варту чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки. За даними слідства, рідний дід постраждалої кілька разів знущався з дитини.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, подія трапилася у період із серпня по вересень 2025 року, проте повідомлення про злочин до правоохоронців надійшло тільки 13 травня 2026 року.

Реклама

Реклама

“Затриманий, який є рідним дідом дівчинки, користуючись її безпорадним станом, кілька разів зґвалтував дитину. На момент вчинення злочину дівчинці було 11 років”, – йдеться в повідомленні.

У межах розслідування потерпілу допитали за участі психолога.

Дії затриманого кваліфіковано як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинені повторно, та повторний замах на зґвалтування малолітньої (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 15 – ч. 6 ст. 152 КК України).

Наразі правоохоронці перевіряють усі обставини, зокрема причини тривалого неповідомлення правоохоронців про злочин.