На Вінниччині батько зґвалтував неповнолітню доньку — мати стала свідком і викликала поліцію

У Вінницькій області правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 17-річної доньки. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, подія сталася 5 травня близько 23:00 у приватному домоволодінні на Вінниччині.

Слідчі стверджують, що неповнолітня прибирала на кухні, коли її батько повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння. За версією слідства, чоловік застосував силу та зґвалтував доньку.

У цей момент із подвір’я повернулася мати дівчини, яка стала свідком події та викликала правоохоронців. Поліцейські затримали підозрюваного.

В Офісі генпрокурора зазначили, що родина є багатодітною — у потерпілої є брати та сестри віком від п’яти до п’ятнадцяти років. Наразі з дітьми працюють фахівці, які перевіряють можливі факти інших злочинів.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про зґвалтування. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.