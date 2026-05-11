        На Вінниччині батько зґвалтував неповнолітню доньку — мати стала свідком і викликала поліцію

        Сергій Бордовський
        11 Травня 2026 12:18
        У Вінницькій області затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 17-річної доньки / Фото: ОГП
        

        У Вінницькій області правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 17-річної доньки. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

        Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, подія сталася 5 травня близько 23:00 у приватному домоволодінні на Вінниччині.

        Слідчі стверджують, що неповнолітня прибирала на кухні, коли її батько повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння. За версією слідства, чоловік застосував силу та зґвалтував доньку.

        У цей момент із подвір’я повернулася мати дівчини, яка стала свідком події та викликала правоохоронців. Поліцейські затримали підозрюваного.

        В Офісі генпрокурора зазначили, що родина є багатодітною — у потерпілої є брати та сестри віком від п’яти до п’ятнадцяти років. Наразі з дітьми працюють фахівці, які перевіряють можливі факти інших злочинів.

        Чоловіку повідомили про підозру за статтею про зґвалтування. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.


