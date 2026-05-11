        СБУ затримала в Одесі коригувальника російських ударів по ППО

        Сергій Бордовський
        11 Травня 2026 11:33
        Майстра з ремонту техніки підозрюють у коригуванні атак РФ по Одесі / Фото: СБУ
        Служба безпеки України заявила про затримання в Одесі чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по місту. За даними слідства, він збирав координати української протиповітряної оборони для передачі спецслужбам РФ.

        В Одесі затримали агента РФ, який шукав координати української ППО / Фото: СБУ

        Про це повідомила СБУ. За даними спецслужби, фігурантом виявився місцевий майстер із ремонту комп’ютерної техніки, якого, за версією слідства, завербували через TikTok.

        У СБУ стверджують, що російські спецслужби використали фейковий акаунт іноземної журналістки для встановлення контакту з чоловіком. До уваги РФ він нібито потрапив через свої прокремлівські дописи у соцмережах.

        Після вербування, за даними слідства, чоловік відстежував позиції зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які обороняють Одесу.

        Для збору інформації він пересувався містом на мопеді та фіксував координати потенційних цілей у Google Maps. Зібрані дані зберігав у смартфоні для подальшої передачі російському куратору через анонімний чат у месенджері.

        СБУ також заявила, що задокументувала текстові та голосові повідомлення між підозрюваним і представником російських спецслужб.

        Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами, які, за версією слідства, підтверджують співпрацю з РФ.

        Чоловіку повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


