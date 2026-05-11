СБУ затримала в Одесі коригувальника російських ударів по ППО

Служба безпеки України заявила про затримання в Одесі чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по місту. За даними слідства, він збирав координати української протиповітряної оборони для передачі спецслужбам РФ.
Про це повідомила СБУ. За даними спецслужби, фігурантом виявився місцевий майстер із ремонту комп’ютерної техніки, якого, за версією слідства, завербували через TikTok.
У СБУ стверджують, що російські спецслужби використали фейковий акаунт іноземної журналістки для встановлення контакту з чоловіком. До уваги РФ він нібито потрапив через свої прокремлівські дописи у соцмережах.
Після вербування, за даними слідства, чоловік відстежував позиції зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які обороняють Одесу.
Для збору інформації він пересувався містом на мопеді та фіксував координати потенційних цілей у Google Maps. Зібрані дані зберігав у смартфоні для подальшої передачі російському куратору через анонімний чат у месенджері.
СБУ також заявила, що задокументувала текстові та голосові повідомлення між підозрюваним і представником російських спецслужб.
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами, які, за версією слідства, підтверджують співпрацю з РФ.
Чоловіку повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.