        У Черкасах чоловік відкрив стрілянину через зірваний дітьми бузок

        Сергій Бордовський
        11 Травня 2026 10:42
        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Поліція Черкащини встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з районів Черкас. За даними правоохоронців, конфлікт виник через дітей, які зривали бузок біля приватного будинку.

        Про це повідомила поліція Черкаської області. Інцидент стався 9 травня, однак викликів на спецлінію 102 не надходило — правоохоронці дізналися про подію під час моніторингу соцмереж.

        За попередніми даними, 57-річний місцевий житель намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося — виніс із будинку пістолет і почав стріляти.

        Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

        Поліцейські кримінального аналізу опрацювали відео та встановили особу чоловіка. Працівники Черкаського районного управління поліції провели оперативно-розшукові заходи та вилучили у фігуранта пістолет.

        На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Матеріали направили до суду.


