        Суспільство

        Міністр оборони Латвії подав у відставку після влучання українських дронів у нафтові резервуари

        Сергій Бордовський
        11 Травня 2026 07:48
        Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс / Фото: REUTERS
        Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після інциденту з українськими дронами, які залетіли з території Росії та влучили по нафтових резервуарах. Прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня заявила, що системи протидії дронам були розгорнуті надто пізно.

        Про це повідомляє Reuters. У неділю глава латвійського уряду вимагала відставки Спрудса та призначила новим міністром оборони полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.

        Інцидент стався у четвер, коли два безпілотники перетнули кордон із Росією та вибухнули на території нафтосховища у Латвії.

        Після цього Латвія та Литва закликали НАТО посилити системи протиповітряної оборони в регіоні Балтії.

        Поліцейський оглядає пошкодження нафтового резервуара після падіння дронів на нафтобазі в Резекне, Латвія, 7 травня 2026 року / Фото: REUTERS

        Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у соцмережі X, що дрони були українськими, а їхнє потрапляння до Латвії стало наслідком “російської радіоелектронної боротьби, яка навмисно відхилила українські безпілотники від цілей у Росії”.

        За словами Сибіги, Україна також розглядає можливість направлення фахівців для допомоги у посиленні повітряної безпеки над країнами Балтії.


