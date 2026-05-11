Міністр оборони Латвії подав у відставку після влучання українських дронів у нафтові резервуари

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після інциденту з українськими дронами, які залетіли з території Росії та влучили по нафтових резервуарах. Прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня заявила, що системи протидії дронам були розгорнуті надто пізно.
Про це повідомляє Reuters. У неділю глава латвійського уряду вимагала відставки Спрудса та призначила новим міністром оборони полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.
Інцидент стався у четвер, коли два безпілотники перетнули кордон із Росією та вибухнули на території нафтосховища у Латвії.
Після цього Латвія та Литва закликали НАТО посилити системи протиповітряної оборони в регіоні Балтії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у соцмережі X, що дрони були українськими, а їхнє потрапляння до Латвії стало наслідком “російської радіоелектронної боротьби, яка навмисно відхилила українські безпілотники від цілей у Росії”.
За словами Сибіги, Україна також розглядає можливість направлення фахівців для допомоги у посиленні повітряної безпеки над країнами Балтії.