        В Україні до літа планують відремонтувати 10 млн квадратних метрів доріг

        Віктор Алєксєєв
        10 Травня 2026 18:00
        Уряд виділить ще 3,5 млрд грн на ремонт місцевих доріг / Фото: t.me/svyrydenkoy
        До 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        За її словами, очікуваний обсяг робіт становить 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття.

        Пріоритетом залишаються дороги з найбільшим навантаженням, значними пошкодженнями та важливістю для логістики, оборони, евакуації населення й забезпечення роботи громад.

        Свириденко зазначила, що станом на початок травня вже завершено основні роботи на ключових міжнародних трасах.

        Водночас Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні поблизу лінії фронту. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів.

        Окрему увагу уряд приділяє місцевим дорогам. Для їхнього ремонту Кабмін додатково спрямує 3,5 мільярда гривень.


