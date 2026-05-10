В Україні до літа планують відремонтувати 10 млн квадратних метрів доріг

До 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, очікуваний обсяг робіт становить 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття.

Пріоритетом залишаються дороги з найбільшим навантаженням, значними пошкодженнями та важливістю для логістики, оборони, евакуації населення й забезпечення роботи громад.

Свириденко зазначила, що станом на початок травня вже завершено основні роботи на ключових міжнародних трасах.

Водночас Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні поблизу лінії фронту. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів.

Окрему увагу уряд приділяє місцевим дорогам. Для їхнього ремонту Кабмін додатково спрямує 3,5 мільярда гривень.