        Журналістка вибачилася за слова про “подвійне свято” матері зниклого військового

        Віктор Алєксєєв
        10 Травня 2026 16:17
        Журналістка російського телеканалу «Кузбасс Первый» Марина Кисельова вибачилася після резонансу через її висловлювання під час акції «Безсмертний полк» у Кемерово.

        Напередодні в російських Telegram-каналах поширили відео, на якому Кисельова спілкується з жінкою під час ходи. На запитання журналістки, чому для неї важливий День перемоги, учасниця відповіла, що несе два портрета, в тому числі портрет свого сина, який зник безвісти на війні проти України.

        Після цього журналістка сказала: «Тобто у вас сьогодні таке подвійне свято».

        Пізніше Марина Кисельова опублікувала вибачення у своєму акаунті у «ВКонтакте». Допис також поширила офіційна сторінка телеканалу.

        За словами журналістки, фраза про «подвійне свято» була обмовкою.

        «Я категорично не хотіла образити когось, тим більше маму героя», — написала вона.

        Кисельова також заявила, що редакція телеканалу «з великою повагою» ставиться до учасників війни проти України та підтримує російських військових.

        У своєму зверненні журналістка додала, що її слова «активно використовують вороги Росії», та заявила: «Перемога буде за нами».


