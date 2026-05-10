Журналістка вибачилася за слова про “подвійне свято” матері зниклого військового

Журналістка російського телеканалу «Кузбасс Первый» Марина Кисельова вибачилася після резонансу через її висловлювання під час акції «Безсмертний полк» у Кемерово.

Напередодні в російських Telegram-каналах поширили відео, на якому Кисельова спілкується з жінкою під час ходи. На запитання журналістки, чому для неї важливий День перемоги, учасниця відповіла, що несе два портрета, в тому числі портрет свого сина, який зник безвісти на війні проти України.

Після цього журналістка сказала: «Тобто у вас сьогодні таке подвійне свято».

Реклама

Реклама

– Кто это на фотографии?

– Это мой сын, он без вести пропавший…

– О, так у вас сегодня ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК! 🥳 🥂



Просто смертельно больное общество. Раковая опухоль планеты Земля 😰 pic.twitter.com/XaBPADDH0P — Вы поняли, да? (@Hugo_StiglitzUA) May 9, 2026

Пізніше Марина Кисельова опублікувала вибачення у своєму акаунті у «ВКонтакте». Допис також поширила офіційна сторінка телеканалу.

За словами журналістки, фраза про «подвійне свято» була обмовкою.

«Я категорично не хотіла образити когось, тим більше маму героя», — написала вона.

Кисельова також заявила, що редакція телеканалу «з великою повагою» ставиться до учасників війни проти України та підтримує російських військових.

У своєму зверненні журналістка додала, що її слова «активно використовують вороги Росії», та заявила: «Перемога буде за нами».