Журналістка вибачилася за слова про “подвійне свято” матері зниклого військового

Журналістка російського телеканалу «Кузбасс Первый» Марина Кисельова вибачилася після резонансу через її висловлювання під час акції «Безсмертний полк» у Кемерово.
Напередодні в російських Telegram-каналах поширили відео, на якому Кисельова спілкується з жінкою під час ходи. На запитання журналістки, чому для неї важливий День перемоги, учасниця відповіла, що несе два портрета, в тому числі портрет свого сина, який зник безвісти на війні проти України.
Після цього журналістка сказала: «Тобто у вас сьогодні таке подвійне свято».
– Кто это на фотографии?— Вы поняли, да? (@Hugo_StiglitzUA) May 9, 2026
– Это мой сын, он без вести пропавший…
– О, так у вас сегодня ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК! 🥳 🥂
Просто смертельно больное общество. Раковая опухоль планеты Земля 😰 pic.twitter.com/XaBPADDH0P
Пізніше Марина Кисельова опублікувала вибачення у своєму акаунті у «ВКонтакте». Допис також поширила офіційна сторінка телеканалу.
За словами журналістки, фраза про «подвійне свято» була обмовкою.
«Я категорично не хотіла образити когось, тим більше маму героя», — написала вона.
Кисельова також заявила, що редакція телеканалу «з великою повагою» ставиться до учасників війни проти України та підтримує російських військових.
У своєму зверненні журналістка додала, що її слова «активно використовують вороги Росії», та заявила: «Перемога буде за нами».